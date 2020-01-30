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ТАСС

Комитет СФ по обороне поддержал закон о введении должности зампредседателя Совбеза

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Полномочия зампреда определяются президентом

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании в среду принял решение рекомендовать палате одобрить закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совбеза.

Согласно поправкам в закон "О безопасности", заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда также определяются главой государства. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Законом вводится обязанность заместителя председателя Совета безопасности сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта, что полностью соответствует требованиям Конституции и антикоррупционного законодательства.

16 января президент Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности".

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. Правовую основу деятельности Совета безопасности составляют Конституция РФ, федеральный закон "О безопасности", а также положение о Совете безопасности, утвержденное указом президента от 6 мая 2011 года.

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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