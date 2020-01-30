В Италии спустили на воду десятый фрегат класса FREMM «Эмилио Бьянки»

Фрегат "Эмилио Бьянки" (класс FREMM) перед спуском на воду Источник изображения: Naval News

Военно-морские силы Италии в следующем году пополнятся десятым фрегатом класса FREMM. Как сообщает ЦАМТО, в Генуе на верфи "Рива Тригосо" состоялась церемония спуска на воду фрегата "Эмилио Бьянки".

Как сообщили в Минобороны Италии, фрегат будет переведен на верфь в Муджиано (Специя), где пройдет достройка и дооснащение корабля. При этом отмечается, что на борту фрегата уже установлена и полностью интегрирована система боевого управления. Ходовые испытания "Эмилио Бьянки" планируется начать в июне, а передача флоту намечена на весну 2021 года.

Данный фрегат станет десятым и последним, построенным в интересах ВМС Италии в рамках совместной с Францией программы под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). Всего итальянский флот заказал четыре фрегата в модификации для противолодочной борьбы и шесть - в многоцелевой версии. "Эмилио Бьянки" построен как многоцелевой корабль. В отличии от противолодочной версии, многоцелевые фрегаты имеют на вооружении 127-мм артиллерийскую установку и возможность спуска на воду с кормы скоростной шлюпки для Сил специальных операций.

На сегодняшний день в составе ВМС Италии несут службу восемь фрегатов типа FREMM, еще один, девятый "Спартако Шергат", планируется ввести в состав итальянского флота до мая этого года.

Фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством.

ТТХ многоцелевого фрегата типа FREMM: полное водоизмещение - 6900 тонн, длина корпуса – 144 метра, ширина – 19,7 метра. Установлена комбинированная дизель-электрическая и газотурбинная установка. Скорость - более 30 узлов. Дальность плавания – 6800 морских миль. Экипаж корабля – 131 человек, вертолетная группа - от 14 до 23 человек.

В состав вооружения фрегата входят: зенитные ракеты типа "Астер-15" или "Астер-30" в установке вертикального типа на 16 ракет, ПКР "Тесио", одна 127-мм и две 76-мм артустановки. Имеется торпедный аппарат под 324-мм торпеды MU-90. Корабль оборудован вертолетным ангаром и вертолетной площадкой, что позволяет нести на борту два многоцелевых вертолета SH-90 или один SH-90 и один противолодочный AW-101.