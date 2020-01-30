ЗРПК «Панцирь-С» получил новую гиперзвуковую ракету

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Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" оснастили новейшей гиперзвуковой ракетой. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин.

По словам конструктора, ЗРПК "Панцирь-С" получил гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость до 5 Махов. Ракета была разработана недавно, с успехом прошла все испытания и была введена в состав вооружения комплекса.

Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая - ее скорость 5 Махов и более. Данная ракета быстрее подлетает к цели, что значительно повышает скорострельность комплекса, так как быстрее освобождается канал стрельбы. Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков - выше скорость соударения, выше эффективность осколков

- рассказал он.

В своем интервью Слугин отметил, что ракеты ЗРПК "Панцирь-С" не оснащаются головками самонаведения. По его словам, на дальностях, на которых работает комплекс, задачи поражения цели решаются за счет системы телеуправления ракетой из комплекса.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" предназначен для прикрытия объектов от средств воздушного нападения в ближней зоне поражения. Комплекс способен поражать цели в любое время суток при любой погоде с высокой эффективностью. Кроме поражения средств воздушного нападения, может поражать и наземные (надводные) цели.

В прошлом году сообщалось о начале госиспытаний новой версии ЗРПК "Панцирь-СМ", предназначенной для российской армии. В отличии от уже стоящего на вооружении ЗРПК "Панцирь-С1", новый комплекс получил на вооружение новую ракету и новую многофункциональную прицельную станцию с фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.