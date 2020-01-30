Войти
Деловая газета "Взгляд"

США решили обновить систему предупреждения о ракетном нападении

129
0
0
Спутник SBIRS High
Спутник SBIRS High.
Источник изображения: mil-embedded.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США и американская компания Raytheon заключили контракт на создание новой системы обработки данных средств предупреждения о ракетном нападении, сообщила пресс-служба компании.

"С ВВС США подписан пятилетний контракт стоимостью 197 млн долларов на разработку системы сбора и обработки данных, полученных различными датчиками предупреждения о ракетном нападении. Новая система получила обозначение FORGE (Future Operationally Resilient Ground Evolution)", – передает ТАСС сообщение Raytheon.

Как отметили в пресс-службе, FORGE будет получать данные от системы раннего предупреждения о пусках баллистических ракет SBIRS (Space Based Infrared System) и системы предупреждения о ракетных пусках нового поколения OPIR (Next Generation Overhead Persistent Infrared), а также ряда датчиков гражданского назначения.

В компании добавили, что основной особенностью FORGE является возможность получения и обработки данных, полученных практически любым спутником или датчиком.

Напомним, ранее в январе сообщалось, что специалисты АО "РТИ" подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца года.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Raytheon
РТИ ОАО
Проекты
СПРН
Похожие новости
08.09.2017
Гендиректор "РТИ": будем экспортировать высокотехнологичную безопасность
04.09.2017
"Форма собственности не является главным содержанием нашей работы"
20.08.2015
В тех вещах, которыми мы занимаемся, даже несколько минут могут стоить очень дорого»
19.03.2015
"Зенитная ракетная система пятого поколения С-500 сможет решать весь спектр задач противовоздушной и противоракетной обороны"
16.07.2014
Россия сделает сама
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 02:04
  • 11
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 01:31
  • 9
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 29.01 23:58
  • 1
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
  • 29.01 22:48
  • 9
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 29.01 22:03
  • 158
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 29.01 20:31
  • 6
Минобороны России предлагает сделать Победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания
  • 29.01 20:14
  • 1
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 29.01 20:05
  • 1974
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 19:13
  • 19
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 29.01 19:06
  • 1
Хорошая связка для нового оружия
  • 29.01 18:18
  • 1
Российским военным раздали пейджеры
  • 29.01 16:04
  • 2
«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ
  • 29.01 15:50
  • 77
29(!).01.Рост потерь США от ударов Ирана. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 29.01 15:41
  • 49
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 29.01 14:19
  • 1
Гонка ядерных вооружений начинается