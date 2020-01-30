Войти
Деловая газета "Взгляд"

Конструктор объяснил, как Израиль смог подбить «Панцирь» в Сирии

131
0
0
ЗРПК "Панцирь"
ЗРПК "Панцирь".
Источник изображения: Минобороны РФ

Вооруженные силы Израиля смогли уничтожить в Сирии один из комплексов «Панцирь-С» правительственных войск из-за того, что машина не сменила позицию после отстрела боекомплекта, заявил главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения именя академика А.Г. Шипунова (входит в Ростех) Валерий Слугин.

По словам Слугина, "Панцирь" сирийских вооруженных сил успел поразить восемь целей, израсходовав весь боекомплект. Боевой расчет покинул комплекс ПВО и стоял рядом – ждал транспортно-заряжающую машину.

"Нельзя было так делать – надо было сразу уводить боевую машину с позиции после отстрела боекомплекта, немедленно, тогда все было бы хорошо", – передает ТАСС слова Слугина.

Он добавил также. что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" за все время своего боевого применения сбили уже около сотни беспилотных летательных аппаратов в различных регионах мира.

"Порядка сотни, может, больше. Это с учетом Сирии и других регионов", – ответил Слугин на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что, в частности, в Сирии действуют две группировки "Панцирей": российская на авиабазе Хмеймим и группировка, которая эксплуатируется сирийской армией.

Конструктор уточнил, что определенные трудности в Сирии представляла борьба с кустарными беспилотниками террористов, которые неоднократно использовали самодельные дроны для налетов на российскую авиабазу Хмеймим.

"Сначала террористы навешивали на них до 10 бомб, за счет этого дроны на радаре было видно очень хорошо. Потом они уменьшили количество боеприпасов до двух и скорость сильно уменьшили. Чтобы научиться бить такие цели, пришлось приложить определенные усилия", – отметил Слугин.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что 19 января средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников.

По данным Минобороны, только за 2019 год российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБП
Проекты
БПЛА
Похожие новости
26.06.2019
В Сирии апробировано более 600 образцов вооружения и техники
14.07.2015
Мясорубка для противника, или 3400 выстрелов в минуту: на что еще способна «Шилка»
19.02.2014
Универсальный и сверхточный
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
29.04.2013
Бразильская самба и русский "Панцирь"
06.03.2013
Эмиратские ворота российской «оборонки»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 02:04
  • 11
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 01:31
  • 9
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 29.01 23:58
  • 1
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
  • 29.01 22:48
  • 9
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 29.01 22:03
  • 158
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 29.01 20:31
  • 6
Минобороны России предлагает сделать Победу в Великой Отечественной войне основой национального самосознания
  • 29.01 20:14
  • 1
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 29.01 20:05
  • 1974
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 19:13
  • 19
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 29.01 19:06
  • 1
Хорошая связка для нового оружия
  • 29.01 18:18
  • 1
Российским военным раздали пейджеры
  • 29.01 16:04
  • 2
«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ
  • 29.01 15:50
  • 77
29(!).01.Рост потерь США от ударов Ирана. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 29.01 15:41
  • 49
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 29.01 14:19
  • 1
Гонка ядерных вооружений начинается