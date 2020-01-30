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Российская газета

СМИ: Из-за нехватки БМП военные Германии пересели на автомобили

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Источник изображения: Wikimedia.org

Немецкой армии не хватает действующих боевых машин пехоты Puma. Поэтому для учебных занятий используют автомобили. Командование предлагает военнослужащим представлять, что они высаживаются из настоящих БМП.

Об этом пишет The Times. Министерство обороны ФРГ подтвердило, что военнослужащие отрабатывали посадку и высадку из БМП на обычном автомобиле. Все дело в том, что лишь 20 процентов приобретенных БМП Puma находятся в рабочем состоянии.

Использование машин было одним из так называемых альтернативных решений, сообщает ИноСМИ со ссылкой на Bild. И вспоминает казус, произошедший в 2014 году на учениях НАТО в Норвегии, когда военнослужащие Германии использовали выкрашенную в черный цвет палку от метлы для замены орудия на боевой колесной бронемашине Boxer.

Министерство обороны заявило, что оно "не удовлетворено" эксплуатационной готовностью БМП Puma. Причина в низкой скорости обслуживания и недостаточности запчастей. И это при том, что через три-четыре года порядка ста боевых машин пехоты должны стать на плановый ремонт.

Всего Бундесвер сделал заказ на 350 БМП Puma, которые в Германии считают самой современной боевой машиной пехоты.


Светлана Цыганкова

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Страны
Германия
Норвегия
Продукция
Boxer GTK
А350
Проекты
NATO
Военные учения
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