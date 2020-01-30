Танки научили отбивать бронебойные снаряды

Израиль протестировал комплекс активной защиты (КАЗ) бронетехники Iron Fist на самом сложном противнике, бронебойном подкалиберном снаряде. КАЗ успешно перехватила боеприпас, пишет Jane's.

Новая модификация израильской активной защиты, чье название переводится как "Железный кулак" способна эффективно бороться с наиболее сложными целями, бронебойными подкалиберными снарядами, сообщил на лондонской конференции по бронетехнике Адам Гриффитс, директор по программам разработавшей Iron Fist компании Elbit Systems.

Iron Fist состоит из радара, набора оптических датчиков, работающих в различных диапазонах, вычислительной системы и пусковых установок зарядов-перехватчиков. Датчики обнаруживают угрозу: выпущенную по бронемашине гранату, ракету или снаряд, - радар определяет ее траекторию, компьютер вычисляет точку перехвата, пусковая установка обеспечивает нейтрализацию.

По словам разработчиков, серийная версия Iron Fist, которую заказали армии Израиля и США, способна эффективно бороться с обычными снарядами, противотанковыми гранатами и ракетами. Для их уничтожения достаточно выставить на пути боеприпаса облако из металлических шариков. Однако наибольшую угрозу для бронетехники представляют бронебойные подкалиберные снаряды (БПС), которые дробью не собьешь.

БПС, по сути - стальная оперенная стрела метровой длины, пробивающая танковую броню исключительно за счет кинетической энергии. Для увеличения поражающей способности снаряд снабжен сердечником из материала тверже и тяжелее стали - например, из обедненного урана. Взрывчатки БПС не имеет - проникнув за броню, "стрела" и без нее может наделать бед: убить члена экипажа, вывести из строя двигатель или пушку.

Для борьбы с таким оружием в состав "Железного кулака" ввели заряды малой мощности - их подрыв рядом с летящим снарядом заставляет тот изменить траекторию и либо ударить по броне под невыгодным углом, либо вовсе пройти мимо.

Гриффитс не стал уточнять, взаимозаменяемы ли серийная версия Iron Fist и только что испытанная. Зато, по его словам, инженерам удалось решить другую проблему "Железного кулака": работу его 200-ваттного радара средства электронной разведки обнаруживают за 500 километров. Каким образом удалось сделать радар незаметнее, не сообщается.

Антон Валагин