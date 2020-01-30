Розовый юбилей «Уголовника»: Су-57 10 лет

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут. Машину пилотировал заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. Как с тех пор изменился «перспективный авиационный комплекс», разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Сегодня, 29 января 2020 года, исполняется ровно 10 лет со дня первого полета Су-57 (заводской индекс Т-50, по кодификации НАТО - Felon - «Преступник», «Уголовник») - перспективного российского многофункционального истребителя пятого поколения, разрабатываемого ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации).

Название Felon, присвоенное этому самолету коллективным Западом, несмотря на свое значение, по сути, не имеет отношения к самому самолету. Обычно наименования всех российских истребителей по кодификации НАТО начинаются с буквы F, а бомбардировщиков - с буквы B. И никакой конспирологии за этим не стоит.

Название должно быть звучным и запоминающимся, не представлять сложностей при передаче по техническим средствам связи. Его должно быть трудно спутать с другим словом. Именно поэтому часто в НАТО выбирались редко употребляемые в повседневной речи слова.

Су-57 создан с применением технологий малозаметности. Он способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели. Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27.

До августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ). 29 мая 2019 года запущено серийное производство истребителя.

Новые образцы ракетно-бомбового вооружения новейшего многоцелевого истребителя Су-57 уже испытаны в Сирии.

Как ранее писала «Газета.Ru», реализацию программы Т-50/Су-57 в российском авиапроме подкрепили серьезными ресурсами. Она рассчитана как минимум на 50 лет.

Российский истребитель пятого поколения закрывает все возможные ниши боевого применения этой машины - ему присущи как ударные функции, так и функции истребителя-перехватчика.

Су-57 несколько меньше Су-27, но больше американского F-35. Это дает возможность разместить на Су-57 большую полезную нагрузку. Хотя не следует забывать, что отечественная авионика и управляемое оружие все-таки несколько тяжелее американских аналогов.

Отечественного двигателя 5-го поколения для Су-57 пока нет, он на подходе. Первые серийные образцы получат существующие двигатели АЛ-41Ф1 (или 117С, они же «двигатели первого этапа»), а затем их в серии сменят новые «Изделия 30». С конца 2017 года перспективные турбореактивные двигатели «Изделие 30» испытываются в воздухе, и в будущем ожидается освоение их производства в интересах серийного выпуска самолетов.

Официальное принятие Россией самолета Су-57 (ПАК-ФА/Т-50) на вооружение является еще одним напоминанием о том, что мировая площадка истребителей пятого поколения становится все более тесной.

Соединенные Штаты, Китай, Россия, Япония и Республика Корея работают над собственными проектами, но пока в рабочем состоянии только три самолета: F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и китайский J-20.

Об отечественном Су-57 известно не так много. Несмотря на десятилетие испытательных полетов, многие особенности российского самолета по-прежнему остаются скрыты от общественности, это же касается и зарубежных проектов. Однако уже сейчас можно судить, какие характеристики имеет смысл сравнивать у новых машин.

Так, в современных и перспективных самолетах нет никакого смысла сравнивать скорость. Она, по большому счету, никого не интересует, как и высота полета - сегодня самолеты-истребители уже не гоняются друг за другом, как в воздушных боях Первой и Второй мировых войнах.

Что касается маневренности, то она, безусловно, вещь более сложная для анализа и сравнения. В определенных обстоятельствах маневренность истребителя имеет значение, хотя уже и далеко не такое решающее, как в прежние времена.

Кроме того, очень трудно сравнивать боевую нагрузку. Сейчас она тоже не так важна, как раньше. Понятно, что на самолете класса 25 тонн можно разместить от 5 до 8 тонн боевой нагрузки. Но и это не является ключевым параметром - 8 тонн можно подвесить и на французский «Рафаль». Вопрос - на какую дальность можно работать с этой нагрузкой.

То есть ключевым параметром для современного самолета является сочетание боевой нагрузки и дальности полета. В конечном счете это выливается в радиус боевого применения, в пределах которого можно вести эффективный воздушный бой.

Стоит отметить, что

Министерство обороны Российской Федерации получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией «Сухой» на сумму свыше 150 млрд рублей, который подписан в конце июня 2019 года. Самолеты будут поставлены Воздушно-космическим силам до 2028 года.

Этим количеством машин можно будет укомплектовать три истребительных авиационных полка двухэскадрильного состава. Предполагается, что полками с Су-57 будут прикрыты основные стратегические направления: по одному полку на Дальнем Востоке, на западных рубежах страны и на юго-западном направлении в Черноморском регионе.

Михаил Ходаренок