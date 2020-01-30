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ТАСС

Ростех намерен сделать из транспортно-заряжающей машины "Панциря" боевую

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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Боекомплект такой машины может насчитывать 24 ракеты вместо 12 у обычного "Панциря"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Транспортно-заряжающая машина "Панциря" получит возможность стрельбы ракетами по целеуказанию с локатора комплекса. Боекомплект такой машины может насчитывать 24 ракеты вместо 12 у обычного "Панциря", рассказал в интервью ТАСС Валерий Слугин - главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

"Планируем разработать средство поддержки, которое будет обладать еще большим боекомплектом", - сообщил Слугин. Он уточнил, что "можно транспортно-заряжающую машину сделать транспортно-боевой: поставить ей упрощенную систему управления, целеуказание осуществлять с основной машины, но дать возможность этой транспортно-боевой машине самой выполнять стрельбу".

По словам конструктора, на такой транспортно-боевой машине можно будет установить в два раза больший боекомплект - не 12, как у стандартного "Панциря", а 24 ракеты. "Если еще половину боекомплекта составят малогабаритные ракеты (вместо одной стандартной ракеты вставляется кассета с четырьмя мини-ракетами - прим. ТАСС), то тогда на одной только стороне такой пусковой установки будет уже 48 ракет", - отметил собеседник.

Комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Вооружение "Панциря" состоит из 12 зенитных управляемых ракет (по шесть ракет в двух транспортно-пусковых контейнерах). Также "Панцирь" вооружен двумя скорострельными пушками калибра 30 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
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