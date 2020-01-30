Мини-ракета для "Панциря" может быть создана через три-четыре года

С ее помощью будут решены две задачи: увеличение боекомплекта комплекса при стрельбе по малоразмерным целям и снижение стоимости их уничтожения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новая малогабаритная ракета для борьбы с малыми беспилотниками может быть создана для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" через три-четыре года. Об этом в интервью ТАСС рассказал Валерий Слугин - главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

По словам Слугина, "цикл разработки, производства и испытаний новых ракет займет <…> более трех-четырех лет". Он добавил, что в настоящее время по этой теме ведутся научно-исследовательские работы.

Конструктор уточнил, что с помощью мини-ракеты будут решены две задачи: увеличение боекомплекта одного комплекса при стрельбе по малоразмерным целям и снижение стоимости их уничтожения.

У боевой машины "Панциря", пояснил собеседник, боекомплект состоит из 12 ракет и 1400 выстрелов к пушке, и она может уничтожить порядка 20 целей или больше, но в современном бою этого может не хватить. "Мы можем на "Панцирь" таких ракет (малоразмерных) поставить в четыре раза больше. Это повысит боевую производительность, увеличивая количество целей, которые можно поразить одним боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, пояснил конструктор, цели типа малоразмерного малоскоростного беспилотника уничтожаются на дистанции не более 5-7 км и использовать стандартные ракеты, которые бьют на 20-30 км, дорого. "Сейчас мы такие цели бьем на дальности в 5-7 км, в так называемой "ближней зоне". Зачем тогда класть столько пороха в ракету, ставить такие мощные двигатели? Экономически целесообразно сделать маленькую ракету", - рассказал конструтор.

Слугин сообщил, что малогабаритные ракеты будут иметь ту же длину, что и стандартные, но будут меньше диаметром: вместо одной обычной ракеты в пусковую установку будет вставляться кассета с четырьмя боеприпасами. "На самой машине поменяется только интеллект", - сказал он.