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ТАСС

Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Источник изображения: © Сергей Федюнин/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Его ракеты не оснащаются головками самонаведения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету. Об этом в интервью ТАСС рассказал Валерий Слугин - главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

"Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая - ее скорость 5 Махов и более", - сообщил Слугин.

По его словам, новая ракета быстрее подлетает к цели, что повышает скорострельность комплекса, так как быстрее освобождается канал стрельбы. "Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков - выше скорость соударения, выше эффективность осколков", - добавил конструктор.

Слугин отметил, что ракеты "Панциря" не оснащаются головками самонаведения - на дальностях, на которых работает комплекс, все задачи можно решить за счет системы телеуправления ракетой с боевой машины.

Комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Вооружение "Панциря" состоит из 12 зенитных управляемых ракет (по шесть ракет в двух транспортно-пусковых контейнерах). Также "Панцирь" вооружен двумя скорострельными пушками калибра 30 мм.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
Проекты
ГЗЛА
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