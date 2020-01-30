"Панцири-С" сбили около 100 беспилотников за время боевого применения

Боевые машины 72В6-4 зенитного ракетно-пушечного комплекса 96К6 "Панцирь-С" (слева) и 99А331М зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331М "Тор-М2" из состава российской группировки в Сирии, находящиеся на боевой позиции на аэродроме Хмеймим. 20.04.2018.

В Ростехе отметили, что эта цифра приведена с учетом Сирии и других регионов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" за все время своего боевого применения сбили уже около сотни беспилотных летательных аппаратов в различных регионах мира. Об этом в интервью ТАСС рассказал Валерий Слугин - главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

"Порядка сотни, может, больше. Это с учетом Сирии и других регионов", - сообщил Слугин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что, в частности, в Сирии действуют две группировки "Панцирей": российская на авиабазе Хмеймим и группировка, которая эксплуатируется сирийской армией.

Конструктор уточнил, что определенные трудности в Сирии представляла борьба с кустарными беспилотниками террористов, которые неоднократно использовали самодельные дроны для налетов на российскую авиабазу Хмеймим. "Сначала террористы навешивали на них до 10 бомб, за счет этого дроны на радаре было видно очень хорошо. Потом они уменьшили количество боеприпасов до двух и скорость сильно уменьшили. Чтобы научиться бить такие цели, пришлось приложить определенные усилия", - отметил конструктор. Последняя, по данным Минобороны, попытка атаки на Хмеймим при помощи дронов была предпринята боевиками 19 января. Воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от российской авиабазы.

Комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Вооружение "Панциря" состоит из 12 зенитных управляемых ракет (по шесть ракет в двух транспортно-пусковых контейнерах). Также "Панцирь" вооружен двумя скорострельными пушками калибра 30 мм.