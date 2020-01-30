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Известия.ru

СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии

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Истребитель Су-35С (бортовой номер "64 красный") из состава группировки ВКС России в Сирии сопровождает президентский самолет Ил-96-300ПУ(М1)
Истребитель Су-35С (бортовой номер "64 красный") из состава группировки ВКС России в Сирии сопровождает президентский самолет Ил-96-300ПУ(М1).
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в ближайшее время первые вылеты заменят первые воздушные бои и выполнение практических стрельб над авиационным полигоном в акватории Ладожского озера.


Су-35 — сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. В ноябре 2019 года американский журнал Natipnal Interest назвал Су-35 одним из лучших самолетов Военно-космических сил России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Су-35
Су-35С
Проекты
2020-й год
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