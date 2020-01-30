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Французская армия заказала 120-мм самоходные миномёты МЕРАС

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Группа Thales 24 января 2020 года сообщила, что Главное управление вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции 30 декабря 2019 года выдала консорциуму в составе компаний Thales, Nexter Systems и Arquus контракт на разработку, испытания и поставку французской армии 54 новых 120-мм самоходных миномётов МЕРАС (Мortier Еmbarqué Рour l’Аppui au Сontact) в рамках программы создания перспективной бронетехники SCORPION (Synergie du contact renforcée par la polyvalence et l'infovalorisation).

Изображение перспективного французского 120-мм cамоходного миномета МЕРАС на базе бронированной машины VBMR Griffon (с) Thales

Самоходная минометная система МЕРАС выполнена на базе новой французской бронированной машины VBMR Griffon с колесной формулой 6х6 (производства того же консорциума) с установкой в боевом отделении 120-мм нарезного миномета 2R2M, производимого принадлежащей Thales компанией TDA Armaments. Миномет установлен на поворотной платформе с электроприводами и откатными устройствами, и оснащен полуавтоматической системой заряжания и современной системой управления огнем. Расчет самой минометной установки всего два человека.

Разработка минометной системы МЕРАС была начата консорциумом в ноябре 2018 года. Изготовление опытных образцов МЕРАС и их испытания должны быть завершены к концу 2023 года, после чего будет начата поставка DGA серийных систем, которая должна быть завершена в 2027 году.

Заказанные 54 самоходных миномета МЕРАС войдут в число 1872 бронированных машин VBMR Griffon различных модификаций, запланированных к закупке для французской армии до 2030 года. Поставка серийных машин VBMR Griffon армии была начата в июле 2019 года. Всего в 2019 году французская армия должна была получить первые 92 машины.

Ранее TDA Armaments уже экспортировала минометные системы 2R2M в Саудовскую Аравию, Италию, Малайзию и Оман, однако французская армия lо настоящего времени их не приобретала.

Изображение перспективного французского 120-мм cамоходного миномета МЕРАС на базе бронированной машины VBMR Griffon (с) Thales

120-мм нарезной миномет 2R2M в опытной установке в боевом отделении бронетранспортера VAB (c) Thales

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Страны
Италия
Малайзия
Оман
Саудовская Аравия
Франция
Продукция
VAB
Компании
Nexter
Thales
Проекты
2020-й год
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