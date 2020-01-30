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Российская газета

На Камчатке малый ракетный корабль "Смерч" вступил в морской бой

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Модернизированный малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Смерч" провел артиллерийские стрельбы. На морском полигоне в Авачинском заливе экипаж в одиночку "вступил" в морской бой.

Как сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ, "Смерч" стрелял по мишеням, имитирующим плавающую мину и надводную цель условного противника. Для этого использовались артиллерийская корабельная 76-миллиметровая автоматическая пушка АК-176М и 30-миллиметровая автоматическая установка АК-630М. Стрельба выполнялась на дальности от 800 метров до восьми километров.

"Высокой точности стрельбы, в непростых погодных условиях удалось достичь благодаря цифровой системе управления корабельной универсальной 76-миллиметровой автоматической пушкой и новой оптико-электронной станцией, установленными в ходе модернизации корабля", - говорится в сообщении.

При этом высокая плотность огня дает возможность артустановке уничтожать даже бронированные объекты "противника".


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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