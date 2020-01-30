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Вестник Мордовии

Ракетное возмездие: в Афганистане по душманам было применено 1548 "Скадов"

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Источник изображения: Фото: АО Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева

Применение знаменитых "Скадов" - ракетных комплексов оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус" в Афганистане - не слишком известная страница военной истории. Как отмечает известный российский военный эксперт Юрий Лямин, именно на рубеже 80-90 годов, по всей видимости, произошло самое масштабное использование баллистических ракет в боевых действиях со времен немецких ФАУ-2 во Вторую мировую. Сформированная нашими офицерами 99-я ракетная бригада афганской армии за два с небольшим года с начала 1989 по март 1991 г. произвела 1548 ракетных пусков.

Только с 16 февраля по 27 июля 1989 г. было применено 600 "Скадов". Это больше, чем запустил ракет Ирак по Ирану за всю ирано-иракскую войну.

Необходимо отметить, что точность у них была не такая уж и плохая. Однако для достижения необходимого результата требовалось массированное применение.

Причем, отмечалось, что наиболее сильный эффект производился на относительно небольших расстояниях, когда вместе с боевой частью ракеты срабатывало еще и не успевшее сгореть в полете ракетное топливо.

Плохую "рекламу" этим ракетам сделали их иракские переделки, названные "Эль-Хусейн", с увеличенной дальностью и уменьшенной боевой частью. Во-первых, значительно упала точность, во-вторых, были случаи, когда ракеты просто разваливались в воздухе, а в-третьих, уменьшенная почти в два раза боевая часть означала намного меньшую эффективность при попадании.

При этом нельзя забывать, что самые большие одномоментные потери международной коалиции в ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 г. были вызваны попаданием именно иракской ракеты "Эль-Хусейн" в казарму американских войск в саудовском городе Дахран. Тогда погибли 28 и получили ранения более 100 американских военных.

Лев Романов

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Афганистан
Германия
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США
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