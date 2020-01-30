Танк для ядерной войны не понравился Хрущеву

Советский монстр был лучшим в своем классе

Современные танки прибавляют в весе («Каким может быть сверхтяжелый танк»), однако это тенденция не то чтобы последних десятилетий. Миру известны такие монстры, рядом с которыми 63-тонные «Абрамсы» и «Леопарды» дистрофики.

Немецкий Maus, спроектированный мрачным гением Фердинанда Порше, весил почти 189 тонн. Правда, в металле было воплощено только два экземпляра, да и те до поля боя не доехали. Тяжелые и сверхтяжелые танки также разрабатывались в советских и американских КБ.

“ Чтобы снять внешнюю пару гусениц, экипажу из четырех танкистов потребовалось четыре часа ”

В 1956 году ГАБТУ РККА выпустил тактико-технические требования к тяжелому танку, призванному заменить серийный Т-10. Среди образцов, представленных на конкурс, выделялся «объект 279», спроектированный конструкторами ленинградского Кировского завода под руководством дважды лауреата Сталинской премии Льва Троянова. Тяжелый танк предназначался для действий в условиях нанесенного врагом ядерного удара.

Это была уникальная машина массой менее 60 тонн. Литой корпус-эллипс, собранный из четырех деталей, был полностью прикрыт противокумулятивным экраном. Заброневой объем – 11,47 кубометра, что позволило увеличить защиту. Лобовая броня корпуса составляла 192 миллиметра при больших углах наклона и поворота, бортовая – до 182 миллиметров при меньших углах. Приплюснутая литая башня полусферической формы получила круговое бронирование 305 миллиметров. Такая конструкция корпуса защищала машину от огня всех выпускавшихся на тот момент орудий.

Система управления была автоматизирована, поэтому экипаж составляли всего четыре танкиста.

Похожий на черепаху танк вооружили 130-мм орудием М-65 с полуавтоматическим заряжанием (боезапас – 24 выстрела) и 14,5-мм КПВТ. Скорострельность – пять – семь выстрелов в минуту. «Объект 279» получил 16-цилиндровый четырехтактный Н-образный дизель ДГ-1000 мощностью 950 лошадиных сил. Трансмиссия состояла из комплексного гидротрансформатора и трехступенчатой коробки передач.

Maus (Германия)Т-28/Т-95 (США)

Maus (Германия)

Maus (Германия)Т-28/Т-95 (США)

Т-28/Т-95 (США)Танк не зря назвали уникальным: «вишенкой» конструкции была ходовая часть – четыре гусеницы, размещенные под корпусом, делали невозможной посадку танка на днище. По каждому борту был установлен блок гусеничных движителей из шести сдвоенных необрезиненных опорных катков и трех поддерживающих роликов.

В 1960 году во время показа на полигоне Капустин Яр Никита Хрущев запретил прием на вооружение танков массой более 37 тонн. Тогда же советский лидер потребовал побыстрее завершить производство серийного Т-10М и закрыть программу разработки тяжелых танков. Уцелевший экземпляр «объекта 279» можно увидеть в экспозиции музея в Кубинке.

Задумывались о создании тяжелого танка и в США. К 1945 году американцы разработали для прорыва немецкой линии Зигфрида T28 Super Heavy Tank, оснащенный 105-мм пушкой Т5Е1, снаряды которой обладали высокой скоростью и отлично пробивали толстостенные бетонные бункеры.

В марте заказали пять танков под шифром Т28. При этом бронирование было усилено до 305 миллиметров, а боевая масса увеличена до 95 тонн. Военные хотели получить приземистый танк без башни.

105-мм пушка монтировалась в лобовом листе с углами наведения по горизонту 10 градусов. Экипаж состоял из четырех человек. Для командира и водителя были предусмотрены наблюдательные башенки. При этом командирскую планировали оборудовать турелью 12,7-мм пулемета.

Летом 1945 года компания Pacific Car and Foundry Company приступила к изготовлению машины. Стоит отметить, что этот танк стал вторым после немецкого «Мауса» в рейтинге тяжелых боевых машин: он весил 86 тонн.

Двигатель был почти идентичен установленному на М26 «Першинг», скорость танка не превышала 12 километров в час. Большая масса заставила сделать все, чтобы снизить удельное давление на грунт, для чего конструкторы установили по паре гусениц по каждому борту. Однако жизнь танкистов это не облегчило. На испытаниях экипаж из четырех человек сумел снять внешние гусеницы лишь за четыре часа, столько же потребовало их возвращение на место.

В общем, и у американцев дело дальше выпуска двух экземпляров не двинулось. Тяжелые танки остались в истории игрой конструкторского ума.

Заголовок газетной версии – «Тяжелые танки нелегкой судьбы».

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 3 (816) за 28 января 2020 года