Как американская ракета «воздух-воздух» долетела до Москвы

Задав работы советским конструкторам, «Сайдуиндер» в итоге вернулся в Китай

К концу 50-х годов советские конструкторы знали, что американцы близки к созданию ракеты «воздух-воздух», способной радикально изменить все известные на тот момент тактики воздушного боя. Аналогичные разработки велись и у нас, но неизвестно, когда подобное изделие было бы принято на вооружение и какими бы характеристиками обладало.

Помог случай – Китай в очередной раз поцапался с Тайванем, в воздух с обеих сторон поднялись истребители… Тот кризис назвали войной пушек – китайская артиллерия обстреляла контролируемые Тайванем острова Мацзу и Цзинмэнь, расположенные рядом с материком. А можно было бы сказать: война ракет. В разгоревшихся воздушных боях американские «Сейбры» F-86 из состава тайваньских ВВС проигрывали «китайским» МиГ-15бис и МиГ-17. И тогда США решили помочь союзникам, предоставив им совершенно секретное оружие – ракеты «воздух-воздух» AIM-9B Sidewinder. Штатовские авиатехники на базе «Синьчжу» на Тайване оснастили 20 «Сейбров» специальными направляющими.

Первое в истории применение в бою ракет подобного типа состоялось 24 сентября 1958 года. Четыре «Сейбра» выпустили ракеты с дистанции порядка 2,5 километра, и результат оказался неожиданным для обеих сторон.

“ Электронные компоненты ракеты были залиты герметиком. Чтобы их исследовать, пришлось обратиться к мастерам-косторезам ”

Тайвань заявил, что минимум шесть самолетов противника сбиты «Сайдуиндерами». Китайские летчики были абсолютно не готовы к такому повороту событий, хотя по их информации ракета поразила лишь один МиГ. Но компенсацию за урон Китай получил изрядную – несколько промазавших ракет упали на землю. Для их поиска солдаты НОАК пропахали 100 квадратных километров площади и собрали все обломки, по которым вполне можно было определить конструкцию. А в болотах нашли и целый экземпляр. Рассказывают, что один «Сайдуиндер», не взорвавшись, просто пробил фюзеляж МиГа, на котором и приехал на китайский аэродром. В хрущевские времена отношения СССР с КНР были уже не столь теплыми, как ранее, тем не менее весь ракетный урожай, включая самое ценное – головки самонаведения, быстро оказался в Москве.

Работы по изучению трофея и дальнейшему использованию американских идей в «народном хозяйстве» возглавил Иван Торопов, в то время главный конструктор Завода опытного вооружения № 134 (ныне ГосМКБ «Вымпел», КТРВ). Задача оказалась архитрудной – почти все электронные компоненты для надежной фиксации были залиты герметиком, и чтобы их исследовать, пришлось, вспоминают ветераны, обратиться за помощью к мастерам-косторезам, которые скрупулезно вычищали блоки, снимая слои в десятые доли миллиметра. Заключение конструкторов было неутешительным для советской военной науки – американцы обогнали нас в разработке этого вида оружия по всем направлениям. Те ГСН, что делали наши конструкторы, в то время могли более или менее эффективно работать лишь в темное время суток. Да и в компоновочном варианте наша передовая на тот момент толстенькая ракета К-5 даже визуально проигрывала весьма изящному «Сайдуиндеру». Новым для нас было все – и плотный, без пустот монтаж, и система стабилизации полета, и твердотопливный двигатель, опровергавший каноны советской науки. Теоретически ТРД такого удлинения просто не мог работать, но он функционировал исправно благодаря особой топливной смеси.

Так что когда было принято решении о создании своего изделия на базе «Сайдуиндера» (ОКР К-13), дело нашлось всем – и химикам, и разработчикам элементной базы, и металлургам, что пошло лишь на благо развитию кооперации в отечественной «оборонке». Несмотря на огромное количество проблем, изделие К-13 довели до серийного производства достаточно быстро, и уже в феврале 1960-го выпуск советских аналогов AIM-9 развернули на двух заводах – в Москве и Киеве. Спустя год получили соответствующую благодарность и китайские товарищи – им были переданы натурные образцы ракеты, вся техническая документация плюс оказана помощь в организации производства. Ракета PL-2, а именно так переводится AIM-9 и К-13 на китайский, сослужила хорошую службу и конструкторам Поднебесной, резко подняв их уровень и позволив в дальнейшем выпустить серийно ряд модернизированных образцов.

В войска ракета К-13 пошла с наименованием Р-3С и впервые была продемонстрирована публично на истребителях МиГ-21 на воздушном параде 9 июля 1961 года.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 3 (816) за 28 января 2020 года