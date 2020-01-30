ХАМАС призвал палестинцев объединиться после заявлений Трампа по сделке по ближневосточному урегулированию

Иерусалим. 28 января. ИНТЕРФАКС - Палестинское движение ХАМАС призвало палестинцев объединиться и выразить свой гнев в связи с планом США по урегулированию на Ближнем Востоке, сообщает во вторник газета "Таймс оф Израэл".

Палестинцы с Западного берега реки Иордан и из сектора Газа "должны объединиться, чтобы бороться против оккупации", заявил член политического бюро ХАМАС Халил аль-Хайя.

"Мир должен увидеть гнев палестинцев, вызванный этой сделкой", - добавил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп озвучил основные положения из своего плана по урегулированию на Ближнем Востоке, названного им "сделкой века". План сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

Присутствовавший на мероприятии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что, в частности, подготовленный США план предполагает разоружение ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа.