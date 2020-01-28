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Военно-промышленный курьер

Японский шпион отделался легким испугом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Во Владивостоке при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале был задержан гражданин Японии.

Об этом сообщили в МИД РФ.

По данным ведомства, задержанный пытался собрать секретные данные. В этой связи японским дипломатам заявлен протест.

«25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии», - отметили в дипведомстве.

Задержанному объявили предостережение и дали три дня, чтобы покинуть территорию России. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
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