Японский шпион отделался легким испугом

Во Владивостоке при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале был задержан гражданин Японии.

Об этом сообщили в МИД РФ.

По данным ведомства, задержанный пытался собрать секретные данные. В этой связи японским дипломатам заявлен протест.

«25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии», - отметили в дипведомстве.

Задержанному объявили предостережение и дали три дня, чтобы покинуть территорию России.