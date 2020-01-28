Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Представители США и Канады совершат с 27 января по 1 февраля наблюдательный полет над Россией на канадском самолете C-13OJ, российские специалисты на борту будут контролировать полет, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Рыжков уточнил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Самолет наблюдения C-13OJ не предназначен для применения оружия. Воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование с участием российских специалистов, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.