Войти
РИА Новости

Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией

134
0
0
Самолет C-130J Hercules
Самолет C-130J Hercules.
Источник изображения: © Flickr / US Air Force

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Представители США и Канады совершат с 27 января по 1 февраля наблюдательный полет над Россией на канадском самолете C-13OJ, российские специалисты на борту будут контролировать полет, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"С 27 января по 1 февраля в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на канадском самолете наблюдения C-13OJ", - говорится в сообщении.

Рыжков уточнил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения C-13OJ не предназначен для применения оружия. Воздушное судно и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование с участием российских специалистов, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
15.11.2019
Русская разведка вскрыла секреты Пентагона прямо у берегов Америки
16.01.2015
Социальный фундамент модернизации экономики (уроки «золотого века» социального государства)
09.01.2015
Русская стратегия в Арктике: ставки сделаны
24.09.2014
США хотят безъядерного мира, но обновляют атомный арсенал
12.11.2013
Сценарии возможного военного конфликта РФ и США: комментарий к статье эксперта РСМД Валерия Алексеева
21.12.2006
Реинкарнация "Искандера"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.01 01:44
  • 13
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 28.01 01:35
  • 119
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 28.01 00:54
  • 1
Создание БМП "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" важнее работ над танком Т-14
  • 28.01 00:49
  • 1
Новые сведения: Китай опередил Россию по объемам продаж оружия
  • 28.01 00:48
  • 2
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 28.01 00:31
  • 2
«Ми» на месте: новейший ударный вертолёт скоро поступит в армию
  • 27.01 22:47
  • 2
Вертолет Ка-62 приступил к сертификационным испытаниям
  • 27.01 22:41
  • 4
«Новый старый» вертолёт спецназа
  • 27.01 22:15
  • 4
Минобороны РФ к лету получит последние четыре бомбардировщика Су-34 по текущему контракту
  • 27.01 21:44
  • 39
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 27.01 21:02
  • 1
ОДКБ укрепляет коллективные силы
  • 27.01 20:19
  • 62
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 27.01 19:21
  • 38
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 27.01 19:19
  • 12
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 27.01 19:10
  • 1
Boeing 777X совершил первый полет