Польша закупит у США более 30 истребителей F-35

МОСКВА, 27 января/ Радио Sputnik. Польша намерена закупить у Соединенных Штатов 32 новых истребителя F-35 в конце января. Как передает EADaily, о предстоящей сделке заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он заявил, что подписание контракта на покупку военных самолетов состоится 31 января.

"Уже в эту пятницу в Демблине (польская авиабаза) в 15:00 я подпишу контракт на 4,6 миллиарда долларов на покупку 32 новейших истребителей пятого поколения F-35", – рассказал Блащак в Twitter.

США ранее одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35. Сумма контракта, по предварительным данным, должна составить 6,5 миллиарда долларов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что эксперт объяснил, почему Польша покупает "не самые лучшие" истребители.