Военный эксперт: МТ-67М меняет уровень управления армией на поле боя

Многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ во время тактических учений в Луганской области.

Российская армия приняла на снабжение новую командно-штабную машину МТ-67М. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал о ее возможностях.

Новая командно-штабная машина МТ-67М принята на снабжение российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

Отмечается, что МТ-67М была принята на снабжение в ВС РФ в 2019 году.

"Командно-штабная машина обеспечивает обмен речевыми сообщениями и данными в открытом и защищенном режимах, позволяет должностным лицам работать с оперативно-технической информацией, а также отображает на электронных топографических картах оперативно-тактическую обстановку", – сказали в компании.

Программное обеспечение МТ-67М планирует и корректирует маршруты движения колонн по военным автомобильным дорогам, контролирует перемещение техники. Командно-штабная машина полностью автономна за счет применения двух встроенных дизельных электроагрегатов. Время развертывания машины не превышает 30 минут.

За создание этой машины специалистам НПП "Рубин" присуждена президентская стипендия.

Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, командно-штабная машина позволяет оперативно управлять действиями вооруженных сил на поле боя.

"Первое и самое главное: системы боевого управления связи и разведки по своей эффективности должны превосходить системы оружия. В противном случае, системы оружия становятся неэффективными сами по себе. В этом смысле не только космические, но и наземные системы выступают в качестве катализатора повышения боевой эффективности. В данном случае, с помощью этой командно-штабной машины можно проводить операции на земле во взаимосвязи с воздушно-космическими операциями. То есть реализуется на практике идея сетецентрической войны, когда можно управлять боевыми подразделениями, отдельными солдатами, находясь даже в Генеральном штабе. То есть тот уровень управления, длительный процесс – когда все шло через фронт, дивизию, полк, батальон – сейчас изменен. Эта командно-штабная машина позволяет оперативно управлять действиями вооруженных сил на поле боя", – сказал Алексей Подберезкин.