Военный эксперт: МТ-67М меняет уровень управления армией на поле боя

Российская армия приняла на снабжение новую командно-штабную машину МТ-67М. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал о ее возможностях.
Новая командно-штабная машина МТ-67М принята на снабжение российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
Отмечается, что МТ-67М была принята на снабжение в ВС РФ в 2019 году.
"Командно-штабная машина обеспечивает обмен речевыми сообщениями и данными в открытом и защищенном режимах, позволяет должностным лицам работать с оперативно-технической информацией, а также отображает на электронных топографических картах оперативно-тактическую обстановку", – сказали в компании.
Программное обеспечение МТ-67М планирует и корректирует маршруты движения колонн по военным автомобильным дорогам, контролирует перемещение техники. Командно-штабная машина полностью автономна за счет применения двух встроенных дизельных электроагрегатов. Время развертывания машины не превышает 30 минут.
За создание этой машины специалистам НПП "Рубин" присуждена президентская стипендия.
Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, командно-штабная машина позволяет оперативно управлять действиями вооруженных сил на поле боя.