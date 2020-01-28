Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Стригунова первым заместителем главы Росгвардии, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В 2002 году Стригунов окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил. В декабре 2002 года стал начальником Новосибирского военного института внутренних войск МВД.

В 2007 году — командующим войсками Восточного округа, а после реорганизации территориальной структуры внутренних войск в январе 2008 года — командующий войсками Восточного регионального командования.

В 2008 году глава государства присвоил Стригунову звание генерал-лейтенанта.

В 2012 году Путин назначил его на должность командующего войсками Сибирского регионального командования. После преобразования внутренних войск был переведен туда.

В 2016 году Стригунов стал командующим Сибирским округом войск Росгвардии.

В 2017 году Путин присвоил ему звание генерал-полковника.