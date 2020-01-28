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Интерфакс-АВН

Ответственность за сбитый на востоке Афганистана пассажирский самолет взяли на себя талибы

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Боевики пакистанского «Талибана»
Боевики пакистанского «Талибана».
Источник изображения: AP Photo, Ishtiaq Mahsud, File

Дубай/Кабул. 27 января. ИНТЕРФАКС - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за крушение в понедельник пассажирского самолета в провинции Газни на востоке Афганистана.

Талибы заявили, что сбили самолет, принадлежащий, по их утверждениям, американской разведке, сообщили афганские СМИ.

"Американский самолет, выполнявший разведывательный полет был подбит во второй половине дня в понедельник в районе населенного пункта Саду-Хейл уезда Дих-Як провинции Газни. Самолет был уничтожен со всей его командой и экипажем, включая главных офицеров разведки США (ЦРУ)", - приводят СМИ заявление представителя талибов Забихуллы Муджахида.

Афганское телевидение сообщило ранее, что самолет упал на территории, подконтрольной талибам.

На борту самолета, следовавшего из Герата в Нью-Дели, по предварительным данным, находились 110 человек.

При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил агентству Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолете не комментируют. Ранее американские военные заявили, что изучают информации о рухнувшем в Афганистане самолете.

Ранее в понедельник руководство Ariana Afghan Airlines опровергло сообщения о том, что на востоке Афганистана в провинции Газни в понедельник разбился ее самолет.

"Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ ... не являются правдивыми, проблем с полетами над Афганистаном не наблюдается", - говорится в заявлении авиакомпания в фейсбуке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Компании
Bombardier
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