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WarSpot

Phantom Express «приехал»

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Источник изображения: warspot.ru

Проект американского военного космолёта «приказал долго жить». Как пишет портал space.com, корпорация Boeing без объяснения причин вышла из программы разработки многоразового космического аппарата Phantom Express.

В ответ на журналистский запрос руководитель пресс-службы DARPA Джаред Адамс подтвердил закрытие программы XSP, ранее известной как XS-1: «Это завершает программу XSP, однако цели программы остаются интересными и могут быть рассмотрены».

Рендер космического беспилотника Phantom Express

Источник изображения: space.com

Пресс-служба Boeing также была немногословна в комментариях: «Boeing немедленно прекращает участие в программе Experimental Spaceplane (XSP). Теперь мы перенаправим наши инвестиции из XSP в другие программы Boeing, которые охватывают морскую, воздушную и космическую сферы».

Проект XS-1 стартовал в начале 2014 года. DARPA объявила тендер на разработку космического беспилотника, по своим размерам сопоставимого с истребителем F-15 Eagle. Согласно техническим требованиям, космолёт должен развивать скорость свыше 10 000 км/ч и нести полезную нагрузку около 2 т. Кроме Boeing и Blue Origin, в тендере участвовали консорциумы Masten Space Systems и Xcor Aerospace, а также Northrop Grumman и Virgin Galactic.

В Минобороны США считали, что новый космический беспилотник должен существенно упростить и удешевить вывод на орбиту небольших спутников. Если бы проект оказался удачным, то уже через несколько лет американская армия смогла бы оперативно выводить на орбиту различные спутники. При этом стоимость одного запуска не превышала бы $5 млн.

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Страны
США
Продукция
F-15
Компании
Blue Origin
Boeing
DARPA
Northrop Grumman
Virgin Galactic
Проекты
XS-1
БПЛА
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