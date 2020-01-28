Следствие приостановлено: что происходит с делом украинских моряков

Адвокат: ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ России приостановила расследование дела о незаконном пересечении украинскими моряками госграницы РФ в ноябре 2018 года, заявил адвокат украинцев Николай Полозов. Ранее он сообщал, что Москва продолжила следственные действия после передачи Украине арестованных судов. Незадолго до этого на родину вернулись сами моряки, которые все это время находились в российском СИЗО.

Следователи ФСБ РФ приостановили следственные действия по уголовному делу о незаконном пересечении украинскими военными моряками госграницы России в ноябре 2018 года, сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину моряков из Украины. О причинах такого решения станет ясно после того, как он ознакомится с соответствующим постановлением следствия.

Полозов ранее сообщал, что ознакомление с материалами дела было приостановлено, а следственные действия возобновлены в связи с передачей военных кораблей Украине.

Москва передала Киеву эти суда 18 ноября, до проведения саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года. Но после этого главком украинских ВМС Игорь Воронченко заявлял, что во время пребывания под арестом в России эти корабли фактически были приведены в негодность. По его словам, с них сняли все оборудование вплоть до унитазов, розеток и плафонов.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. Но, как позже пояснил РИА «Новости» Полозов, технику и оружие с кораблей сняли потому, что это оборудование признано вещественными доказательствами по уголовному делу.

В России эти обвинения опровергли. В частности, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал утверждения Киева «ахинеей». ФСБ, в свою очередь, заявила, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой». Об этом свидетельствует обнародованная службой видеозапись.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», - указали в сообщении спецслужб.

Как подчеркнули в МИД России, решение о возвращении кораблей Украине было связано с завершением необходимых следственных действий - эти суда были вещественными доказательствами по делу о незаконном пересечении границы. Но 23 ноября ФСБ возобновила следственные действия и ограничила доступ защиты к материалам дела.

За несколько месяцев до того как вернуть Киеву корабли, Россия и Украина провели обмен заключенными.

7 сентября по 35 человек с каждой стороны пересекли границы двух государств, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Тем не менее, в России следствие по этому делу продолжилось. Начальник следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант Михаил Шишов подписал постановление о продлении срока предварительного следствия до 14 месяцев. Срок следствия был установлен до 25 января. Как уточнил адвокат украинских моряков, ФСБ мотивировала продление срока следственных действий тем, что по делу необходимо допросить свидетеля, личность которого защите неизвестна.

Уголовное дело было возбуждено после того, как 25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля - катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» - и находящихся на них моряков в акватории Керченского пролива. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы России. По версии российских пограничников, эти суда без разрешения вошли в территориальные воды РФ, совершали там опасное маневрирование и продолжали движение, несмотря на предупреждения со стороны российских властей.

При этом в Киеве действия Москвы сочли «актом военной агрессии». В результате в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было временно введено военное положение. Это было сделано незадолго до выборов президента Украины.

Кремль, в свою очередь, обвинил тогдашнее украинское руководство в провокации.

В уголовном деле 27 томов. Защита ознакомились только с двумя третями из общего объема письменных доказательств, то есть с 18 томами. В деле также есть вещественные доказательства, в том числе фотографии, аудио- и видеозаписи, с которыми тоже необходимо ознакомиться защитнику, "исследовать и понять, что там изображено».

Кристина Сизова