Рейтинг учебных самолетов: так ли плох Як-130

Эксперт оценил объективность топ-5 учебных самолетов от Military Watch

Издание Military Watch составило рейтинг современных учебно-боевых самолетов (УБС) из пяти позиций, в котором российский Як-130 был поставлен на последнее место. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько компетентны подобные оценки.

Пять ведущих самолетов данного класса (УБС) американское издание Military Watch расставило в рейтинге следующим образом.

На первом месте оказался тайванский УБС «Brave Eagle». По мнению Military Watch, разрабатываемый в Тайване «Храбрый орел» имеет чрезвычайно высокий боевой потенциал. В этой связи издание предполагает, что фактически он является истребителем, построенным под видом учебного самолета. Он вооружен управляемыми ракетами Ching Kuo's Sky Sword II и несет на борту мощную РЛС с АФАР. Такой машине, по мнению Military Watch, позавидуют не то что УБС, но и большинство истребителей мира.

На втором месте - китайский JL-10. По мнению Military Watch, новая итерация китайского самолета в лице L-15 все больше размывает границы между истребителями и УБС. Он достигает скорости в 1,4 Маха, имеет радар с АФАР, обнаруживающий цели на дистанции свыше 100 км, и мощный арсенал вооружений: УР ближнего боя PL-5E и УАБ с лазерным наведением LT-2, позволяющую выполнять роль бомбардировщика. Если, как утверждается, его оснастят УР среднего радиуса действия PL-10 и дальней PL-12, то он встанет в один ряд, если не превзойдет, JF-17, F-16 и Gripen.

На третьем месте - опять китайский JL-9. Эта машина, по мнению авторов Military Watch, обладает потрясающими летными характеристиками, набирая до 1,5 Махов и выходя на высоту в 16 км. В его арсенал входят управляемые ракеты малой дистанции PL-8 и PL-9. Она оснащена двигателем WP-13F, который высоко ценится в НОАК за надежность и низкие требования к обслуживанию. Видимо, за эти качества он стал учебной «партой» для будущих пилотов самолетов, базирующихся на авианосцах.

На четвертом месте - южнокорейский Т-50. Эта машина уже проявила себя в борьбе против боевиков на Филиппинах и в Ираке. Благодаря широкому спектру боеприпасов Т-50 в состоянии эффективно работать по наземным целям. Кроме того, он оснащен ракетами «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder для борьбы с противником в воздухе. Первоначально предполагалось, что данный самолет станет истребителем, в связи с чем он обладает продвинутой авионикой и возможностью размещения управляемых ракет ближнего действия AGM-65 Maverick и НУРС Hydra 70.

И, наконец, на пятое место в рейтинге издание Military Watch поставило отечественный Як-130. Российский УБС, по мнению MW, был разработан для имитации сражений с участием самолетов 4+ и 5-го поколения, в связи с чем имеет значительный боевой потенциал. При этом «его летные характеристики оставляют желать лучшего по сравнению с конкурентами из восточной Азии»: очень низкая скорость набора высоты, посредственная маневренность, малая эксплуатационная высота и дозвуковая скорость.

Это, считают эксперты Military Watch, частично компенсируют развитая авионика, высокотехнологичное оборудование и доступ к ряду современных боеприпасов. Как говорится в статье, самолет может нести полезную нагрузку в 3 т. Но отсутствие усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» наряду с заурядными ТТХ не позволит Як-130 проявить себя в небе.

Теперь разберемся с этим рейтингом беспристрастно и по сути дела. Скажем сразу - рейтинг УБС от Military Watch, безусловно, составлен с подлогом и передергиваниями. Вначале берутся четыре сверхзвуковые самолеты, которые изначально проектировались как легкий истребитель - учебно-боевой самолет.

Все страны, которые проектировали эти машины, имели потребность в легком истребителе. Помимо этого, из рейтинга сразу надо вывести за скобки китайский JL-10, поскольку эта машина - сильно переделанный советский МиГ-21. И сравнивать легкий фронтовой истребитель с дозвуковым учебно-боевым самолетом в принципе некорректно. То есть изначально в Китае шли по пути создания учебного самолета из истребителя.

Все остальные машины, представленные в рейтинге, создавались исключительно как истребители, и у стран-изготовителей этих машин есть реальная потребность в машинах подобного класса. Потому как вероятные противники этих государств имеют на вооружении аналогичные по ТТХ легкие истребители. Создавая подобные машины, страны-изготовители закрывали потребность именно в легких истребителях, а не в УБС.

Соответственно, российский Як-130 - это совершенно другой концепт. Прежде всего, это - учебно-боевой самолет. Он изначально создавался как дозвуковой самолет.

Никто его сверхзвуковым и не собирался делать. Это связано с тем, что число задач для учебного самолета, которые отрабатываются на сверхзвуке, ощутимо меньше десяти процентов. То есть абсолютное большинство учебных задач в ходе подготовки летного состава отрабатывается на дозвуке, включая применение вооружения, поскольку истребители никогда не стреляют на сверхзвуке. Огромное большинство ракет на сверхзвуке попросту нельзя запустить.

Соответственно, создавать учебный сверхзвуковой самолет - это очень дорогое удовольствие. И реально себе такой шаг могут позволить разве что американцы. К примеру, длительное время ВВС США осуществляли подготовку летного состава на Northrop T-38 Talon - двухместном сверхзвуковом учебном реактивном самолете, первый полет которого состоялся еще 10 марта 1959 года. В настоящее время ВВС США намерены отказаться от устаревших учебно-тренировочных самолетов T-38. Для замены этой техники создается новый образец УБС под обозначением T-X. Его разработкой занимаются американская компания Boeing и шведская Saab. Словом, массовый учебный самолет в США - сверхзвуковой. Так у них сложилось исторически.

Тем не менее, более 90% задач в ходе подготовки летного состава отрабатываются на дозвуке.

Если бы рейтинг Military Watch был бы более объективный, туда надо было бы включать массовые учебные дозвуковые самолеты. Кроме Як-130, это итальянский М-346, который с Як-130 имеет общего прародителя - чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет Aero L-159 ALCA, массовый и очень популярный британский реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолет и легкий штурмовик Хокер Сиддли «Хок», который завоевал в вое время очень большой рынок.

У этих самолетов есть как свои достоинства, так и недостатки. К примеру, L-159 никак не найдет для себя нормального рынка. Британский «Хок», который сделан на рубеже 1960/70-х годов, по своим летно-техническим характеристикам уже не соответствует требованиям по подготовке летного состава для самолетов поколения 4+ и 5. «Хок» сделан под стандарты истребителей того времени и отличается на сегодняшний день уже низкой маневренностью и тяговооруженностью.

А смысл отечественного Як-130 и итальянского М-346, с которым у нашей машины много общего, в том, чтобы иметь на дозвуке ЛТХ, близкие к боевым машинам поколений 4+ и 5, включая сверхманевренность. И это фундаментальная разница по сравнению со сверхзвуковыми машинами, включенными в рейтинг УБС изданием Military Watch.

В своем классе отечественный Як-130, без всякого преувеличения, чемпион. К примеру, на этой машине было установлено девять мировых рекордов скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее. Выполняя полеты на скороподъемность, Як-130 обновил рекорд по подъему груза на высоту 2000 м, который был установлен на советском истребителе МиГ-21. Причем все эти достижения официально зарегистрированы Международной авиационной федерацией (Fédération Aéronautique Internationale, FAI). И об этом составители рейтинга наверняка знали.

Что объединяет перечисленные выше дозвуковые машины? В настоящее время они все находятся в производстве, причем в массовых конфигурациях.

Их двойное назначение (как учебных, так и боевых машин) - не чисто истребительное. Они относятся к классификации - «легкий боевой самолет». Это достаточно универсальные машины, которые в боевых условиях (в конфликтах низкой интенсивности) в большей степени ориентированы на работу по земле.

В гипотетических конфликтах типа Россия - НАТО, ясно, что машины типа Як-130 долго не проживут. А вот для конфликтов низкой интенсивности подобные самолеты в самый раз. К примеру, Белоруссия, страна-эксплуатант Як-130, именно на решение таких задач и ориентирует свой парк УБС.

У всех этих машин есть на вооружении ракеты класса «воздух-воздух». Но возможности по его применению ограничены. Они не нацелены на противостояние в воздушном бою истребителям. В абсолютном большинстве на таких УБС нет бортовых локаторов, соответственно, используется только визуальное обнаружение противника и применение ракет только ближнего воздушного боя.

К примеру, в этом плане Як-130 нацеливается на борьбу со своими аналогами, с транспортными самолетами, беспилотными летательными аппаратами, и, наконец, на борьбу с вертолетами. Для решения этих боевых задач на УБС и оптимизируется состав вооружения. На самолетах нет дорогостоящей радиолокационной станции, нет дорогостоящей системы управления ракетами средней дальности в полете.

Все разработчики этого класса самолетов, где находится Як-130 (М-346, L-159 и др.), ведут в настоящее время наращивание боевых возможностей, причем делают это практически в одном темпе. Опять-таки - никто не ставит задачу сделать из этих машин полноценные истребители, чтобы сражаться в воздушных боях с аналогичными машинами противника. Это совершенно другая задача, другие требования к самолету, другие цены и эксплуатационные расходы.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.