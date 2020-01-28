Хотели как лучше: модернизированные Т-72А представили на Украине

Киевский бронетанковый завод передал военному министерству Украины первую партию из 15 Т-72А.

У этих танков улучшили некоторые характеристики. Как сообщается, в ходе капительного ремонта устаревшие машины получили доработанные оптические приборы, стабилизаторы вооружения. У них также несколько повысились характеристики подвижности. Другие подробности не приводятся.

Судя по фотографиям, перед нами - удешевленный и упрощенный вариант презентованного в 2017 году Т-72АМТ. Тогда украинские оружейники грозились до конца года поставить несколько десятков таких бронеобъектов ВСУ, но свое обещание смогли исполнить лишь в начале текущего года. Видно, что на этих "семьдесят вторых" отсутствует имеющаяся на АМТ закрытая пулеметная установка. Судя по всему, в задней части правой надгусеничной полки не смонтирован и вспомогательный энергоагрегат.

Наличие старого прицела-прибора наведения 1К13-49 свидетельствует об отсутствии тепловизора. В то же время на башне имеется новая встроенная динамическая защита, а вот на верхней лобовой детали корпуса видны контейнеры от советского "Контакта", хотя не исключено, что в них поменяли начинку. Старый 780-сильный В-46-6 заменен на В-84-1 мощностью 840 л.с. Как следует из всего перечисленного, этот Т-72А, как и широко разрекламированный украинскими СМИ Т-64БВ образца 2017 года, является "танком для бедных", только, пожалуй, еще более бюджетным. Выпускать новую и по-настоящему модернизированную технику промышленность Украины сейчас не способна из-за технических и финансовых проблем.

Алексей Брусилов