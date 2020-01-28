Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле считают маловероятным проведение саммита стран СБ ООН в Москве во время празднования юбилея Победы

129
0
0
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Встреча лидеров "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН, которую предложил президент РФ Владимир Путин, вряд ли состоится в Москве в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая, полагает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Май, наверное, это рано. Потом, все-таки это сама годовщина Великой Отечественной войны. Существуют разные другие возможные пункты международного календаря", - сказал он журналистам.

В частности, Песков напомнил, что в этом году помимо 75 лет победы в Великой Отечественной войне вместе со всем миром отмечается 75 лет создания ООН.

"Но это уже, скорее, относится к технике. Сначала важен принципиальный консенсус и понимание всех актуальности поднятой президентом проблемы".

Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, точно ли уже решено, что эта встреча состоится в Москве.

"Президент сказал, что ему неважно где и неважно когда. Ему важно что. Именно поэтому он сначала предложил принять идею, что именно страны "пятерки" должны встретиться, он сказал, что это можно сделать в любое время и в любом городе", - напомнил пресс-секретарь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.08.2019
Ядерные державы переходят на баллистический "язык"
28.02.2018
Как Северная Корея построила свой ядерный арсенал на пепелище Советского Союза
13.01.2017
Тактика угрозы: союзники России указывают миру на "ядерную дубинку" США
24.11.2015
Россия начала поставку систем С-300 Ирану
24.07.2012
Запрет Пентагону работать с Рособоронэкспортом - психологическая атака?
01.06.2007
Пхеньян не получит ни танки, ни шубы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.01 01:44
  • 13
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 28.01 01:35
  • 119
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 28.01 00:54
  • 1
Создание БМП "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" важнее работ над танком Т-14
  • 28.01 00:49
  • 1
Новые сведения: Китай опередил Россию по объемам продаж оружия
  • 28.01 00:48
  • 2
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 28.01 00:31
  • 2
«Ми» на месте: новейший ударный вертолёт скоро поступит в армию
  • 27.01 22:47
  • 2
Вертолет Ка-62 приступил к сертификационным испытаниям
  • 27.01 22:41
  • 4
«Новый старый» вертолёт спецназа
  • 27.01 22:15
  • 4
Минобороны РФ к лету получит последние четыре бомбардировщика Су-34 по текущему контракту
  • 27.01 21:44
  • 39
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 27.01 21:02
  • 1
ОДКБ укрепляет коллективные силы
  • 27.01 20:19
  • 62
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 27.01 19:21
  • 38
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 27.01 19:19
  • 12
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 27.01 19:10
  • 1
Boeing 777X совершил первый полет