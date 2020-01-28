В Кремле считают маловероятным проведение саммита стран СБ ООН в Москве во время празднования юбилея Победы

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Встреча лидеров "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН, которую предложил президент РФ Владимир Путин, вряд ли состоится в Москве в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая, полагает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Май, наверное, это рано. Потом, все-таки это сама годовщина Великой Отечественной войны. Существуют разные другие возможные пункты международного календаря", - сказал он журналистам.

В частности, Песков напомнил, что в этом году помимо 75 лет победы в Великой Отечественной войне вместе со всем миром отмечается 75 лет создания ООН.

"Но это уже, скорее, относится к технике. Сначала важен принципиальный консенсус и понимание всех актуальности поднятой президентом проблемы".

Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, точно ли уже решено, что эта встреча состоится в Москве.

"Президент сказал, что ему неважно где и неважно когда. Ему важно что. Именно поэтому он сначала предложил принять идею, что именно страны "пятерки" должны встретиться, он сказал, что это можно сделать в любое время и в любом городе", - напомнил пресс-секретарь.