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WarSpot

Бронетехника «на любой вкус»

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Источник изображения: warspot.ru

В Германии проходят очередные масштабные учения Combined Resolve XIII членов и союзников НАТО. На базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center — JMRC) в немецком Хохенфельсе собралось более 5000 военнослужащих из 17 стран.

На видео, опубликованном на YouTube-канале Ultimate Military Channel, показан международный конвой, состоящий из различных танков и другой бронетехники.

Международный конвой на учениях Combined Resolve XIII

Цель учений — практические тренировки в выполнении задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО. Отдельное внимание уделяется повышению уровня совместимости подразделений вооружённых сил стран-участниц. Легенда учения — группа воображаемых государств с востока пытается захватить ряд стран Балтийского региона и Центральной Европы, используя сепаратистские движения, незаконные вооружённые формирования, информационно-психологическое воздействие, пропаганду и прочие методы.

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Страны
Германия
Проекты
NATO
Военные учения
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