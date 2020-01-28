Китай занимает только 8 место в мире по экспорту вооружений

ЦАМТО, 27 января. Согласно последнему отчету СИПРИ, Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия опустилась на третье место, сообщается в очередном докладе СИПРИ.

При этом СИПРИ основывается на оружейных заказах по итогам 2017, когда впервые экспертам агентства стали доступны данные по Китаю.

Согласно данным СИПРИ, в 2017 году продажи американских компаний, вошедших в Тор-100, составили 226,6 млрд. долл., объем производства предприятий российского ОПК, вошедших в этот перечень (по внутренним заказам и экспортным контрактам) СИПРИ оценил в 37,7 млрд. долл. Китайские же компании выручили от оружейных заказов (также внутренних и внешних), если бы они были включены в рейтинг 2017 года по соответствующим объемам производства, 54,1 млрд. долл.

Поскольку СИПРИ впервые получил данные о продажах Китая за 2015-2017 годы, которые ранее были недоступны, естественно, произошло изменение положения ведущих мировых производителей в рейтинге.

ЦАМТО не может "предметно" поспорить с СИПРИ, поскольку ведет подсчет только по экспортным поставкам, а СИПРИ в своих отчетах приводит общий объем производства военной продукции (то есть в совокупности по внутренним и внешним заказам).

Что касается экспорта, то Китай, по оценке ЦАМТО, безусловно, как за счет увеличения качества своей продукции, так и из-за более низкой цены на те или иные аналоги по сравнению с западными странами, в последние годы постепенно увеличивает экспорт вооружений. В частности, по данным ЦАМТО, в 2017 году объем военного экспорта Китая составил 2,726 млрд. долл. (это только 8 место) против 15 млрд. долл. у России (2 место) и 35,5 млрд. долл. у США (первое место). То есть по экспорту вооружений Китай значительно уступает США и России.

Что же касается общего объема военного производства, то здесь все зависит от внутреннего заказа. То есть надо учитывать капитальные расходы, расходы на модернизацию и закупки новой военной техники для НОАК. Однако эта информация недоступна. Косвенно эти расходы можно оценить, исходя из общих военных расходов, которые, по данным ЦАМТО, в 2017 году составили в КНР 154,460 млрд. долл. На этом основании можно утверждать, что внутренний заказ, безусловно, значительный, но его оценка в конкретных цифрах пока преждевременна.