Компания Longbow LLC проведет ТО надвтулочных РЛС вертолетов "Апач" 11 иностранных государств

ЦАМТО, 27 января. Компания Longbow LLC (Орландо, шт.Флорида) заключила с командованием СВ США контракт стоимостью 235,79 млн. долл. на обслуживание надвтулочных РЛС управления огнем AN/APG-78 "Лонгбоу" ударных вертолетов AH-64 "Апач" ряда иностранных государств.

Согласно пресс-релизу МО США, проект будет реализован в рамках программы "Иностранные военные продажи" и предусматривает послепродажное техническое обслуживание надвтулочных РЛС вертолетов AH-64 "Апач" ВС Великобритании, Греции, Индии, Индонезии, Катара, Республики Корея, Кувейта, Нидерландов, Саудовской Аравии, Тайваня и Объединенных Арабских Эмиратов.

По условиям договора, места работы и финансирование будут определяться отдельно по каждому отдельному контракту с иностранным правительством. Предполагаемая дата завершения программы – 31 января 2025 года.