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Известия.ru

Эксперт предрек конец лидерству США по экспорту оружия через 10-15 лет

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Jason Lee

Китай в течение 10–15 лет догонит и перегонит США по экспорту вооружений, поделился своим прогнозом с «Известиями» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Так он прокомментировал опубликованный 27 января доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), в котором говорится, что Китай уже вышел на второе место в мире после США по объему производства вооружений и их продаж. Таким образом, КНР отодвинула Россию на третье место, если верить данным авторов исследования.

Михайлов уверен, что Пекин продолжит наращивать объемы производства оружия как для постоянного перевооружения своей армии, так и для расширения экспорта, прежде всего в страны средней и юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Океании.

«Китай будет «брать» ценовой доступностью и широтой ассортимента и по сути скоро станет ключевым игроком в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в восточном полушарии», — сказал Михайлов.

Однако сдерживать Пекин в ближайшее время будут торговая война с Вашингтоном и конкуренция в области ОПК со стороны Москвы.

«Пока Китай проигрывает торговую войну с США, и взятые Китаем на себя обязательства ежегодно покупать товаров и услуг на дополнительные $200 млрд, в том числе и целую линейку самолетов от «Боинга» и другой авиационной и оборонной продукции, серьезно тормозят объемы производства национального ОПК Китая», — подчеркнул эксперт.

К тому же Россия всегда будет иметь свою нишу в областях высокотехнологичных систем вооружений, считает Михайлов.

Он также обратил внимание на то, что эксперты СИПРИ в своем докладе использовали данные о продажах Китая за 2015–2017 годы.

«Это не отражает продажи в последующих двух годах, а именно по итогам продаж вооружений в 2018 году Россия обогнала Великобританию и вышла на второе место среди экспортеров оружия», — заключил эксперт.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Компании
ОПК АО
СИПРИ
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