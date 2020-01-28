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О легендарных «Катюшах» вспоминали сотрудники американского посольства в Багдаде

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американское посольство в Багдаде атаковано ракетами «Катюша», утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на иракские сил безопасности.

Указание на обстрел дипмиссии «Катюшами» вынесено в заголовок публикации. В тексте говорится, что в «в укрепленную «зеленую зону» в Багдаде были выпущены пять ракет «Катюша», причем одна из них попала прямо в здание посольства США». Таким образом, американское издание указывает на возможную причастность к атаке России.

Напомним, «Катюшами» в годы Великой Отечественной войны неофициально именовали бесствольные системы полевой реактивной артиллерии, первоначально - БМ-13. Название закрепилось и стало использоваться в разговорном обозначении таких систем, как реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, иракский премьер-министр Адиль Абдул-Махди резко осудил ракетный обстрел посольства США и призвал выявить и наказать виновных.

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Страны
Ирак
Россия
США
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