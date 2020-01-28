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ЦАМТО

МВД Туниса получит турецкие ББМ "Вуран"

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Amazon, Vuran, Kirpi
Новая линейка бронированных машин класса MRAP турецкой компании BMC - слева направо: Amazon, новый Vuran, модернизированный Kirpi.
Источник изображения: ВМС

ЦАМТО, 27 января. Турецко-катарская компания BMC готовится к поставке бронированных машин "Вуран" (Vuran) с колесной формулой 4х4 в Тунис в рамках подписанного с Министерством внутренних дел этой страны соглашения.

Согласно данным турецких СМИ, контракт заключен с компанией BMC по результатам открытого международного тендера. Техника поступит на вооружение национальной гвардии Туниса.

По информации Defensa.com, в конкурсе также участвовали производители военной техники из США, Германии, Франции и Финляндии. Тунис станет первым зарубежным покупателем бронемашины "Вуран". Турецкая компания также обеспечит комплексную логистическую поддержку техники после поставки.

Как сообщал ЦАМТО, первые ББМ "Вуран" были приняты на вооружение Сухопутных войск Турции в июле 2019 года. Машина оборудована турбодизельным двигателем Cummins, развивает максимальную скорость до 110 км/ч, запас хода по топливу – 600 км. Машина обеспечивает транспортировку до 9 человек (включая водителя). Кабина-монокок обеспечивает защиту от обстрела из стрелкового оружия и взрывов мин, уровень которой не разглашается. В качестве вооружения используется дистанционно управляемый боевой модуль SARP производства Aselsan, который может оснащаться 7,62-мм пулеметом, 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом.

В настоящее время североафриканский регион изобилует вооруженными конфликтами. Контрабанда оружия, необходимость противодействия террористическим группировкам вынуждает ВС Туниса модернизировать парк бронетехники, во многом полагаясь на Турцию.

В североафриканской стране также эксплуатируются 100 бронированных машин "Кирби" компании BMC, которые были поставлены в 2014 году. Защита ББМ массой 16 т соответствует требованиям STANAG-4569 Level.3a. ББМ позволяет перевозить расчет из 15 человек и вооружена ДУМВ с 12,7-мм пулеметом.

В 2016 году командование СВ Туниса выбрало ББМ "Кобра" Mk.2 компании Otokar, которая обеспечивает перевозку до 9 человек и оснащается ДУМВ с 12,7-мм пулеметом.

Кроме того, с 2017 года СВ Туниса получили 70 бронемашин "Эйдер Ялчин" с колесной формулой 4х4. Данная машина была впервые представлена турецкой компанией Nurol Makina в 2012 году. Вес ББМ составляет 14 т, расчет – 11 человек, бронезащита соответствует требованиям STANAG-4569 Level.4а/3b.

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Страны
Германия
Катар
США
Тунис
Турция
Финляндия
Франция
Компании
Aselsan
BMC
Cummins
Nurol
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