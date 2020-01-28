Посадка "Союза МС-13" состоится 6 февраля в полдень

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Корабль "Союз" с рекордсменкой по продолжительности полета среди женщин американкой Кристиной Кук, россиянином Александром Скворцовым и итальянцем Лукой Пармитано приземлится 6 февраля в полдень по московскому времени, сообщает "Роскосмос".

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 6 февраля 2020 года запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-13". Он доставит на Землю экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта ESA Луки Пармитано и астронавта NASA Кристины Кук. Посадка спускаемого аппарата - 12:14:16 МСК", - сообщила госкорпорация в понедельник.

Операции по посадке "Союза" начнутся примерно в 05:30, когда экипаж закроет переходные люки между кораблем и модулем "Поиск" МКС. Сама расстыковка запланирована на 08:49. Затем корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

На борту корабля "Союз МС-13" будут находиться командир Александр Скворцов, итальянский астронавт Лука Пармитано, командующий МКС в настоящее время, и Кристина Кук. Она вернется на Землю в статусе рекордсмена среди женщин по продолжительности полета. Еще 28 декабря она побила предыдущий рекорд, принадлежавший также американке Пегги Уитсон, установленный в 2017 году, которая пробыла в космосе 288 дней. Продолжительность полета Кук должна составить 328 дней.