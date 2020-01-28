«Малюк», «Вулкан» и «Шёпот»: об украинском оружии от его конструктора

Украина разрабатывает собственные модели стрелкового оружия. Небольшими партиями и не без проблем, но оно постепенно становится на вооружение армии и других силовых структур. И если о «Малюке» слышали многие, то другие модели часто остаются неизвестными широкой общественности.

В интервью для программы «Техника войны» (канал 24) генеральный конструктор компании «Интерпроинвест» Сергей Луговский в деталях рассказал о разработке автомата «Малюк». Кроме того, Луговский обозначил проблемы, с которыми приходится сталкиваться при выполнении государственных заказов, а также рассказал о других украинских разработках в сфере стрелкового оружия.

Подробно об автомате «Малюк» и не только