Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" соединения ЦВО отразили атаку "роя" беспилотников в Сибири

ЦАМТО, 27 января. Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" соединения противовоздушной обороны, дислоцированного в Новосибирске, во время планового учения отразили атаку роя ударных беспилотников на командный пункт и колонну военной техники.

По замыслу учения, расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружили группу ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника, одновременно направляющихся с различных направлений к колонне военной техники зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", что значительно усложняло задачу расчетам "Панцирь-С1". Все воздушные цели были вовремя обнаружены на дальности 20 км и успешно уничтожены ЗУР на безопасном расстоянии. Кроме того, расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" также отразили атаку дронов на командный пункт общевойсковой группировки.

Всего в учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 ед. военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.