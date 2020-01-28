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ЦАМТО

В Индии прошел военный парад в честь Дня Республики

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Военнослужащие ВС Индии
Военнослужащие ВС Индии.
Источник изображения: Reuters

ЦАМТО, 27 января. Вертолеты "Чинук" и "Апач", танки Т-90 и противоспутниковое оружие показали 26 января на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели, передает "РИА Новости".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые начал церемонию с посещения национального военного мемориала Амар Джаван Джйоти, построенного в 1971 году в честь погибших солдат. После этого был поднят национальный индийский флаг и прозвучал артиллерийский салют.

Парад открыл кавалерийский полк, после которого на проспекте Раджпатх прошли танки Т-90 "Бхишма", построенные на заводах Индии. Затем по проспекту прошли коробки БМП, ЗРК "Акаш", артиллерийские установки "Ваджра" и другая военная техника.

Как отмечает "РИА Новости", одна из наиболее интересных новинок, представленных на параде – противоспутниковая ракета ASAT. Ее испытания прошли в марте прошлого года, когда Индия уничтожила космический спутник на орбите. По словам Н.Моди, запущенная в рамках миссии "Шакти" ракета меньше чем за три минуты сбила спутник, находившийся в 300 км от поверхности земли.

Завершилась военная наземная часть парада шествием вооруженных автоматами кавалеристов на верблюдах.

Авиационная часть парада прошла параллельно с наземной частью. Первыми перед зрителями появились вертолеты Ми-17, дальше над проспектом пролетели легкие вертолеты "Дхрув", самолеты "Дорнье", C-130J "Супер геркулес", C-17 "Глоубмастер", штурмовики "Ягуар", модернизированные истребители МиГ-29 и истребители Су-30МКИ.

Еще одной новинкой стали вертолеты "Чинук" и "Апач", недавно вошедшие в состав ВВС Индии.

День Республики отмечается с 26 января 1950 года, когда вступила в силу Конституция страны. Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в Нью-Дели, а с 1955 года праздник обрел свою окончательную форму – парада по главному проспекту города Раджпатх, отмечает агентство.

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Страны
Индия
Продукция
AH-64
Akash
C-130
C-17
CH-47 "Чинук"
Dhruv
Ми-17
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Издания
Военный Парад
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