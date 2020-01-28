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ЦАМТО

Пятый МРК проекта 22800 "Каракурт" будет сдан флоту к октябрю 2022 года

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Строящийся на открытой стапельной площадке ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малый ракетный корабль "Циклон" (заводской номер 801, заложен 26.07.2016) проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Керчь, 04.01.2020
Строящийся на открытой стапельной площадке ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малый ракетный корабль "Циклон" (заводской номер 801, заложен 26.07.2016) проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Керчь, 04.01.2020.
Источник изображения: кадр из видео "Жителя города героя" (via vk.com/milinfolive )

ЦАМТО, 27 января. Передача ВМФ России последнего в серии из пяти МРК проекта 22800 "Каракурт", построенного Зеленодольским заводом имени Горького, запланирована на октябрь 2022 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя завода.

"Пятый корабль серии проекта 22800 планируется к сдаче в октябре 2022 года", – сказал собеседник агентства.

При этом он не исключил, что серия может быть продолжена. "Принятие решения о продолжении серии и дальнейшем строительстве данных кораблей будет основано на опыте эксплуатации на флотах уже сданных кораблей", – отметил представитель завода.

Как напоминает "РИА Новости", малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля составляет 67 м, ширина – 11 м, осадка – 4 м. МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК". Кроме Зеленодольского завода, их также строит Амурский судостроительный завод, судостроительный завод "Пелла" и "Восточная верфь".

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96К6 Панцирь-С1
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ЗДЗ Горького
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ЦМКБ "Алмаз"
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22800 МРК
Калибр КР
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