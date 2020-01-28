Пятый МРК проекта 22800 "Каракурт" будет сдан флоту к октябрю 2022 года

ЦАМТО, 27 января. Передача ВМФ России последнего в серии из пяти МРК проекта 22800 "Каракурт", построенного Зеленодольским заводом имени Горького, запланирована на октябрь 2022 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя завода.

"Пятый корабль серии проекта 22800 планируется к сдаче в октябре 2022 года", – сказал собеседник агентства.

При этом он не исключил, что серия может быть продолжена. "Принятие решения о продолжении серии и дальнейшем строительстве данных кораблей будет основано на опыте эксплуатации на флотах уже сданных кораблей", – отметил представитель завода.

Как напоминает "РИА Новости", малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля составляет 67 м, ширина – 11 м, осадка – 4 м. МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК". Кроме Зеленодольского завода, их также строит Амурский судостроительный завод, судостроительный завод "Пелла" и "Восточная верфь".