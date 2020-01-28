Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил штурманов с профессиональным праздником

ЦАМТО, 27 января. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил с профессиональным праздником специалистов штурманских служб, штурманов кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Поздравительная телеграмма была направлена, также, на корабли, выполняющие задачи вдали от родных берегов. День штурмана ВМФ празднуется ежегодно, 25 января.

"Сегодня штурманские специалисты Военно-морского флота достойно выполняют свои профессиональные обязанности во всех районах Мирового океана. Штурманов ВМФ России отличает высокий качественный уровень образования, которое они получают в военно-морских образовательных заведениях, а затем совершенствуют на практике в ходе интенсивной боевой учебы в море. Прочным фундаментом флотских штурманов являются более чем трехвековые традиции российского флота", – говорится в поздравлении Главнокомандующего ВМФ России.

"Успешное участие Военно-морского флота в крупномасштабных учениях "Центр-2019", учениях "Океанский щит-2019", в отработке совместных действий в ходе международных учений, эффективное выполнение боевыми кораблями задач военно-морского присутствия в Мировом океане во многом обусловлены грамотными и высокопрофессиональными действиями специалистов штурманской службы ВМФ России", – подчеркнул адмирал Николай Евменов в своей поздравительной телеграмме.

"Процесс активного пополнения ВМФ России боевыми кораблями новых поколений, новейшими подводными лодками, современными судами обеспечения предъявляет особые требования к флотским штурманам, от действий которых напрямую зависит качество выполнения поставленных задач в море, навигационная безопасность мореплавания в различных широтах. Подготовка кадров по этой важнейшей специальности производится с учетом поступления в состав новых кораблей, оснащенных самыми современными средствами навигации и вооружения", – отметил адмирал Николай Евменов.

В Военно-морском флоте создана и действует передовая система подготовки штурманов, которая активно развивается, опираясь на более чем трехвековые флотские традиции. Для подготовки высокопрофессиональных штурманских специалистов ВМФ Министерством обороны РФ и Главным командованием ВМФ постоянно совершенствуются учебные программы, которые учитывают возросшую интенсивность боевой подготовки, а также опыт участия Военно-морского флота в мероприятиях в составе межвидовых и межфлотских группировок. В ходе обучения, учитывается практический опыт действий ВМФ по уничтожению террористов на территории Сирийской Арабской Республики.

Адмирал Николай Евменов в своей поздравительной телеграмме особо отметил, что "штурманы флота успешно выполняют задачи в ходе действий ВМФ России в Арктической зоне, где успех напрямую зависит от качества навигационного обеспечения судоходства, а также в ходе юбилейной кругосветной экспедиции ВМФ, посвященной 200-летию Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф.Крузенштерна".

"Вклад штурманов можно проиллюстрировать и тем фактом, что по итогам 2019 года показатель наплаванности сил ВМФ России составил свыше 13500 суток. В рамках завершившегося в 2019 году кругосветного штурманского похода учебного корабля "Перекоп", штурманскую практику получили около 1000 курсантов высших военно-морских учебных заведений, а также воспитанников Нахимовского военно-морского училища", – подчеркнул главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, поздравляя штурманов Военно-морского флота.

"В 2020 году штурманам предстоит решать задачи по обеспечению походов и учений различного масштаба. Это десятки тактических, тактико-специальных, командно-штабных и международных военно-морских учений, гидрографические экспедиции, испытания новых кораблей и подводных лодок", – отметил адмирал Николай Евменов.

Справочно:

Штурманская служба ВМФ насчитывает около 3000 специалистов, более 1000 из которых – офицеры. Возглавляет штурманскую службу ВМФ главный штурман Военно-морского флота контр-адмирал Эдуард Луйк.

Подготовкой будущих штурманов по специальности в военно-морских учебных заведениях ВУНЦ ВМФ занимается более 200 человек профессорско-преподавательского состава, свыше 50 из которых имеют ученую степень, а более 30 – ученое звание. Это кафедры штурманской службы ВМФ в Военно-морском институте – Морском корпусе Петра Великого, в Тихоокеанском высшем военно-морском училище им. С.О.Макарова, а также непосредственно в ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова". Сегодня в распоряжении штурманской службы ВМФ имеются учебные аудитории и лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. В том числе самыми современными тренажерами типа "Регель" и "Мостик", сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.