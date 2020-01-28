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ЦАМТО

Боевые возможности системы ПРО Москвы будут расширены

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Радиолокационная станция "Дон-2Н"
Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы ПРО Москвы вблизи поселка Софрино-1 в Пушкинском районе.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Метцель

ЦАМТО, 27 января. Боевые возможности системы ПРО Москвы будут расширены. В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без ее снятия с боевого дежурства.

Успешно ведутся работы по перспективным противоракетам, происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО.

Сегодня система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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