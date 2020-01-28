Американские СМИ оценили боевую эффективность российского «Крокодила»

Разработанный в Советском Союзе вертолет Ми-24, неофициально называемый «Крокодилом», показал себя в ходе Афганской войны высокоэффективной оружейной системой, пишет специализированное американское издание The Aviationist.

По словам автора статьи, эффективность советских машин была настоль высока, что американские спецслужбы начали отправлять переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" афганским моджахедам для борьбы с ними, передает РИА "Новости".

Напомним, конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+. Вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемых ракет, которые до этого на данном типе вертолета не применялись. Также появилась оптико-электронная система.

В январе сообщалось об учениях на американской авиабазе в штате Аризона, где были задействованы два российских боевых вертолета Ми-24.

Ольга Никитина