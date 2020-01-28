Войти
Российская газета

Россия передала Китаю второй полк зенитных систем С-400

123
0
0
Зенитные системы С-400
Зенитные системы С-400.
Источник изображения: rg.ru

Россия завершила поставку в Китай второго полкового комплекта зенитных комплексов С-400 "Триумф". Акт приема-передачи техники был подписан в декабре 2019 года.

- В Китай морским транспортом прибыл второй полковой комплект С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов, - сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Поднебесная также получила боеприпасы к "Триумфу": более 120 новейших управляемых ракет двух типов. Вооружение и техника прибыли в китайский порт на нескольких судах. Первый транспорт отправился в Китай в июле 2019 года.

- С момента подписания акта приема-передачи начал действовать пункт контракта о 18-месячном гарантийном обслуживании поставленной техники, - отметил собеседник агентства.

Китай стал первым иностранным покупателем "Триумфов". Контракт на поставку двух полковых комплектов С-400 был заключен в 2015 году. Через три года первый полк зенитных комплексов прибыл в КНР. Во время испытаний китайскими военными "Триумф" двумя ракетами сбил две мишени на предельной дальности.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
23.07.2019
"Ответим США на санкции": в Турции готовятся установить С-400
17.07.2019
Stratfor (США): вот почему ракета С-400 очень эффективна — при правильном использовании
31.05.2018
Источник сообщил о продолжающихся переговорах с Индией по С-400
13.11.2014
От ракет до истребителей: какое вооружение Россия продает за границу
19.12.2012
Зато мы делаем миллиарды
31.01.2011
А. Храмчихин: Европа собирается вооружать Китай против России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.01 01:44
  • 13
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 28.01 01:35
  • 119
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 28.01 00:54
  • 1
Создание БМП "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" важнее работ над танком Т-14
  • 28.01 00:49
  • 1
Новые сведения: Китай опередил Россию по объемам продаж оружия
  • 28.01 00:48
  • 2
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
  • 28.01 00:31
  • 2
«Ми» на месте: новейший ударный вертолёт скоро поступит в армию
  • 27.01 22:47
  • 2
Вертолет Ка-62 приступил к сертификационным испытаниям
  • 27.01 22:41
  • 4
«Новый старый» вертолёт спецназа
  • 27.01 22:15
  • 4
Минобороны РФ к лету получит последние четыре бомбардировщика Су-34 по текущему контракту
  • 27.01 21:44
  • 39
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 27.01 21:02
  • 1
ОДКБ укрепляет коллективные силы
  • 27.01 20:19
  • 62
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 27.01 19:21
  • 38
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 27.01 19:19
  • 12
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 27.01 19:10
  • 1
Boeing 777X совершил первый полет