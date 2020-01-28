В Индии впервые показали противоспутниковую ракету

На военном параде в Нью-Дели впервые была показана индийская противоспутниковая ракета ASAT. Новое оружие на платформе проследовало по проспекту Раджпатх вместе с другими новинками Вооруженных сил Индии.

Как сообщает ТАСС, натурные испытания ASAT состоялись 27 марта 2019 года в рамках программы "Миссия Шакти".

Пуск ракеты был произведен с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. В промежутке 11.45 - 12.00 по местному времени ракета уничтожила цель - космический спутник, находившийся в 300 километрах от Земли.

Вскоре появилась видеозапись запуска противоспутниковой ракеты.

Судя по видео, ракета ASAT состоит из двух ступеней, стартует она с наземной пусковой площадки и не так быстро, как ракеты-перехватчики системы ПРО России или США.

Запуск индийской противоспутниковой ракеты ASAT. Через три минуты она поразила цель на низкой околоземной орбите. Видео: https://t.co/4hMyIIK49W pic.twitter.com/0hDT567tz3 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 28, 2019

Николай Грищенко