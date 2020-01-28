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В США серьезно взялись за разработку гиперзвукового оружия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США уже удвоили финансирование на разработку гиперзвукового оружия.

Об этом он заявил во время выступления в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

«Министерство почти в два раза увеличило инвестиции - почти на $5 млрд больше на финансовый 2020 год только на гиперзвуковое оружие в ближайшие пять лет. Наш бюджет-2021 будет еще значительнее», - приводит РИА Новости слова Эспера.

Он отметил, что Пентагон ускоряет лётные испытания и другие эксперименты в рамках разработки гиперзвукового оружия.

Ранее заместитель председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединённым Штатам не удаётся пока ускорить ряд перспективных военных разработок, в том числе в сфере создания гиперзвукового оружия, даже несмотря на понимание отставания от других держав.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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