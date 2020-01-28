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Военное обозрение

Military Watch: российский Як-130 заслуживает последнего места в списке УБС

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Источник изображения: https://militarywatchmagazine.com/

ВВС основных стран мира эксплуатируют по крайней мере один тип учебно-реактивных самолетов, которые в идеале должны быть просты в обслуживании, дешевы в эксплуатации и в состоянии дать курсантам необходимый опыт без полетов на более тяжелых платформах.

Однако, как указывает Military Watch, новые поколения машин данного класса становятся более массивными и дорогостоящими. Теперь их всё чаще используют не только как учебные «парты», но и применяют в качестве легких истребителей или штурмовиков, наделяя их повышенными боевыми возможностями. Обозначенное издание попыталось дать оценку пяти ведущим самолетам данного типажа.

Brave Eagle

Разрабатываемый в Тайване «Храбрый орел» имеет чрезвычайно высокий боевой потенциал. В этой связи Military Watch предполагает, что фактически он является истребителем, построенным под видом учебного самолета. Он вооружен гиперзвуковыми радиоуправляемыми ракетами Ching Kuo’s Sky Sword II и несет на борту мощную РЛС с АФАР. Такой машине позавидуют не то что УБС, но и большинство истребителей мира.

Источник изображения: https://militarywatchmagazine.com/

JL-10

Новая итерация китайского самолета в лице L-15 всё больше размывает границы между истребителями и УБС. Он достигает скорости в 1,4 Маха, имеет радар с АФАР, обнаруживающий цели на дистанции свыше 100 км, и мощный арсенал вооружений: УР ближнего боя PL-5E и УАБ с лазерным наведением LT-2, позволяющую играть роль бомбардировщика. Если, как утверждается, его оснастят УР среднего радиуса действия PL-10 и дальней PL-12, то он встанет в один ряд, если не превзойдет, JF-17, F-16 и Gripen.

Источник изображения: https://militarywatchmagazine.com/

JL-9

Китайская машина обладает потрясающими летными характеристиками, набирая до 1,5 Махов и выходя на высоту в 16 км. В его арсенал входят УР малой дистанции PL-8 и PL-9. Он оснащен двигателем WP-13F, который высоко ценится в НОАК за надежность и низкие требования к обслуживанию. Видимо, за эти качества он стал учебной «партой» для будущих пилотов самолетов, базирующихся на авианосцах.

Источник изображения: https://militarywatchmagazine.com/

Т-50

Южнокорейский самолет уже проявил себя в борьбе против боевиков на Филиппинах и в Ираке. Благодаря широкому спектру боеприпасов он в состоянии эффективно работать по наземным целям, имея при этом американские ракеты AIM-9 Sidewinder для борьбы в воздухе. Первоначально предполагалось, что данный самолет станет истребителем, в связи с чем он обладает продвинутой авионикой и возможностью размещения УР ближнего действия AGM-65 Maverick и НУРС Hydra 70.

Источник изображения: https://militarywatchmagazine.com/

Як-130

Российский УБС был разработан для имитации сражений с участием самолетов 4+ и 5-го поколения, в связи с чем имеет значительный боевой потенциал. При этом, по мнению Military Watch, «его летные характеристики оставляют желать лучшего по сравнению с конкурентами из восточной Азии»: очень низкая скорость набора высоты, посредственная маневренность, малая эксплуатационная высота и дозвуковая скорость.

Это частично компенсируют развитая авионика, высокотехнологичное оборудование и доступ к ряду современных боеприпасов. Со слов издания, самолет может нести огромную полезную нагрузку в 3 т. Но отсутствие усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» наряду с заурядными ТТХ не позволит Як-130 проявить себя в небе.

Однако его жизнеспособность в качестве штурмовика заставила российских военных подумать о разработке варианта с более сильным вооружением

- отмечает Military Watch, посчитав в итоге, что Як-130 заслуживает последнего места в списке из пяти ведущих учебно-боевых самолетов мира.

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Страны
Ирак
Китай
Россия
США
Тайвань
Филиппины
Южная Корея
Продукция
AGM-65
AIM-9
F-16
FC-1
Gripen NG
Hydra-70
Як-130
Проекты
Авианосец
АФАР
Военные учения
ГЗЛА
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