Пять уровней годности: Как Вьетнам бережет «стрелковку»

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Большинство стран мира предъявляет однозначные требования к состоящему на вооружении оружию. В случае отклонения от заданного стандарта оно признается негодным к использованию. За счет этого поддерживается полная эксплуатационная пригодность и, как следствие, достигается высокая эффективность применения средств поражения.

Однако данная норма подходит далеко не для всех армий. Так, в случае ведения активных действий оружейные арсеналы быстро истощаются, что вынуждает солдат сражаться чуть ли не любым попавшимся под руки изделием. Это, к примеру, отчетливо показали события на востоке Украины, когда обе стороны противостояния использовали множество раритетных образцов.

Не менее важное значение имеет финансовая устойчивость вооруженных сил. При нехватке средств многие армии начинают ускоренно деградировать, что во многом продемонстрировала постсоветская практика. Однако бережливое отношение к матчасти позволяет компенсировать негативное влияние дефицита финансов, что показывает практика Ханоя.

Как сообщает издание VietDefense, современная Народная армия Вьетнама имеет пять уровней классификации. В первую категорию входит новое стрелковое оружие, которое дозволяется использовать только в военное время. Во вторую – «новое, бывшее в частичной эксплуатации, очень хорошее состояние». На третьем уровне находится оружие, используемое на нормальной основе в учебных целях, «приличное состояние». На четвертом – «оружие, интенсивно использовавшееся, достигшее срока службы». И лишь на пятом месте размещено «неисправное оружие».

Данная система учета позволяет удерживать в эксплуатации максимально возможное количество средств поражения.