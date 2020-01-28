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Испытания БМП М2 Bradley с гидропневматической подвеской

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Как сообщают американские СМИ, на полигоне армии США Yuma Proving Ground (YPG) в Юма (штат Аризона) с июля 2019 годаведутся испытания опытного образца боевой машины пехоты М2 Bradley, оснащенного новой ходовой частью с гидропневматической подвеской, вместо штатной индивидуальной торсионной подвески.

Опытный образец американской боевой машины пехоты М2 Bradley, оснащенный новой ходовой частью с гидропневматической подвеской, проходящий испытания на полигоне армии США Yuma Proving Ground (YPG) в Юма (штат Аризона) (с) kyma.com

Испытания формально ведутся для исследования ходовой части перспективных боевых машин пехоты, однако, видимо, не исключается возможность модернизации БМП М2 Bradley с установкой новой подвески в случае продолжения затянутой эпопеи по поиску машины для замены БМП М2 Bradley в американской армии.

Ранее сообщалось, что, предположительно, на модернизированном опытном образце БМП М2 Bradley используется гидропневматическая подвеска британской компании Horstman, в которой применяются гидропневматические упругие элементы, заполненные газообразным азотом высокого давления и имеющие встроенный масляный демпфер. Это уменьшает вес и объем элементов по сравнению с другими вариантами гидропневматической подвески. Данная подвеска была разработана компанией Horstman в 1980-1990-е годы изначально для создавашейся тогда перспективной американо-британской боевой разведывательной машины Tracer по программе Future Scout Cavalry System (FSCS), а позднее использовалась в машинах небезызвестной программы армии США Future Combat System (FCS).

Опытный образец американской боевой машины пехоты М2 Bradley, оснащенный новой ходовой частью с гидропневматической подвеской, проходящий испытания на полигоне армии США Yuma Proving Ground (YPG) в Юма (штат Аризона) (с) кадры из репортажа телеканала FOX 10

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Bradley
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